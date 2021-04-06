В рюкзаке ученицы начальной школы нашли 260 граммов кокаина

В американском штате Северная Каролина девочка принесла в школу 260 граммов кокаина. Об этом сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел 30 марта в городе Нью-Берн. В рюкзаке ученицы начальной школы нашли пакет с 260 граммами наркотиков. Поиски владельца кокаина привели к аресту 27-летней Шэрай Бектон (Sharae Becton), предположительно, матери школьницы. Ее обвиняют в незаконной торговле наркотиками и жестоком обращении с детьми.

Власти не уточнили, приходилась ли девочка, у которой нашли наркотики, дочерью Бектон. На фотографии, размещенной на официальной странице полиции округа Крейвен в Facebook, на голубом рюкзаке школьницы лежит вакуумный пакет с кокаином. По данному делу идет расследование.

Ранее в английском городе Лестер, Великобритания, трое школьников попали в больницу после того, как одноклассник угостил их домашним печеньем с наркотиками. На данный момент трое учеников, пострадавших из-за употребления печенья, полностью восстановились. Представители школы и полиция проводят проверку и разбираются в деталях произошедшего.