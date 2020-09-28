Патрульные изъяли 160 килограммов марихуаны и утаили их от начальства

Четырех полицейских индийского города Дели подозревают в изъятии 160 килограммов марихуаны у наркодилера и продаже их на черном рынке. Об этом сообщает газета The Times of India.

Согласно отчету от 25 сентября, патрульные конфисковали у торговца наркотиками, известного как Анил, крупную партию марихуаны во время обысков 11 сентября. По предварительным данным, Анил откупился от полиции, передав им 160 килограммов наркотиков. Полицейские якобы утаили от начальства произошедшее и указали в отчете, что изъяли лишь килограмм каннабиса.

Позже на допросе Анил раскрыл имена совершавших обыск полицейских и рассказал о сделке. По делу идет расследование. Подозреваемых — двух помощников инспектора и двух старших констеблей — временно отстранили от работы.

Ранее сообщалось, что австралийский самолет, вылетевший из Папуа — Новой Гвинеи, разбился из-за спрятанных на борту наркотиков на 58 миллионов долларов. Пилот планировал набрать высоту, чтобы скрыться с радаров, но в считаные минуты упал, поскольку в него загрузили слишком много наркотиков.