Школьник угостил сверстников печеньем с наркотиками и довел их до больницы

В английском городе Лестер, Великобритания, трое школьников попали в больницу после того, как одноклассник угостил их домашним печеньем с наркотиками. Об этом сообщает газета Leicester Mercury.

25 марта ученик средней школы принес из дома домашнее печенье. В перерыве между уроками он поделился со сверстниками десертом, содержащим марихуану. Угостившиеся печеньем с наркотиком дети попали в больницу. По словам родителя одного из заболевших учеников, после употребления печенья ребенок «позеленел» и несколько дней страдал от плохого самочувствия.

«Это довело меня до слез. Мой ребенок не подозревал, что в печенье была марихуана, и в результате оказался в отделении неотложной помощи и прошел электрокардиографию. В больнице мы встретили родителей еще двух детей, которые также жаловались на ухудшившееся состояние», — анонимно рассказал собеседник издания.

На данный момент трое учеников, пострадавших из-за употребления печенья, полностью восстановились. Представители школы и полиция проводят проверку и разбираются в деталях произошедшего.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси врача заподозрили в торговле разрешениями на прием марихуаны. В связи с этим его временно лишили лицензии на медицинскую деятельность.

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