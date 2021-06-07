Девушка притворилась двумя божествами и пошла под суд

Жительница Сингапура притворилась двумя божествами, выманила у подруги матери 50 тысяч сингапурских долларов (2,7 миллиона рублей) и пошла под суд. Об этом сообщает The Straits Times.

Со Чи Хуэй (Soh Chih Hui) выманивала деньги у потерпевшей, обещая найти ей спутника жизни. Преступления 23-летняя сингапурка совершала с апреля по ноябрь 2015 года в возрасте 17 лет.

Девушка убедила 56-летнюю Го Сенг Муи (Goh Seng Mui), что поможет ей найти мужа при помощи религиозных ритуалов. Муи рассказала суду, что Хуэй общалась с ней от лица «детского божества» и божества Фу Ванг, в образе которых убедила доверчивую женщину «пожертвовать» ей деньги.

В итоге Муи перевела Хуэй 17 тысяч сингапурских долларов (935 тысяч рублей) со своего страхового счета, а остальные деньги заняла у старшего брата. В суд жертва мошенницы обратилась, только когда у нее кончились средства, и девушка начала требовать, чтобы та продала свою квартиру.

Следствие длилось более пяти лет и установило, что мошенница тратила полученные деньги на косметику и брендовую одежду. По мнению суда, Хуэй не выказала никаких признаков раскаяния. Девушку обязали выплатить потерпевшей похищенную сумму. Кроме того, Хуэй может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Китае две женщины попали под следствие после того, как обманули 19 мужчин, желавших жениться на них. Китаянки убеждали мужчин сыграть свадьбу без официальной регистрации брака и выманивали у своих жертв подарки.