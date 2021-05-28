Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей

В Китае две женщины попали под следствие, после того как обманули 19 мужчин, желавших жениться на них. Об этом сообщает South China Morning Post.

Две китаянки с тремя сообщниками убеждали мужчин сыграть свадьбу без официальной регистрации брака. При помощи этого трюка мошенницы в течении двух лет выманили у жертв подарки на общую сумму более двух миллионов юаней (23 миллиона рублей).

Афера вскрылась в марте 2021 года, когда 35-летний мужчина увидел прямую трансляцию свадьбы в интернете, невестой на которой была его молодая жена. Он тут же связался с товарищем по несчастью, и они обратились в полицию.

Мужчина рассказал полиции, что его жена за два месяца брака была дома всего 10 дней, ссылаясь на то, что ездила к родителям в другую провинцию.

После задержания брачных аферисток выяснилось, что с 2019 года их жертвами стали по меньшей мере 19 мужчин в провинциях Ганьсу и Внутренняя Монголия.

Брачные аферы очень распространены в Китае, так как мужчин в возрасте от 20 до 40 лет на 17,5 миллиона больше чем женщин.

Ранее сообщалось, что жительница китайского города Сучжоу, провинция Цзянсу, во время свадьбы сына узнала в невесте давно потерянную дочь. Во время церемонии женщина заметила на руке девушки родимое пятно. Она была шокирована, так как точно такое же пятно было у ее дочери, которую она потеряла много лет назад.

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