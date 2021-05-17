Женщина устроила фальшивую свадьбу ради мести бывшему возлюбленному

Фитнес-тренер Сара Вилард (Sarah Vilard) рассказала, как устроила фальшивую свадьбу, чтобы заставить бывшего возлюбленного пожалеть о расставании. Видеоролик с историей появился в ее TikTok-аккаунте.

«Вспоминаю время, когда я притворилась, что вышла замуж, и устроила фотосессию ради мести бывшему», — заявила Вилард на первых секундах видео. Затем женщина показала кадры, на которых она в подвенечном платье стоит в обнимку с подставным мужем.

На других снимках Вилард поднимается с тем же мужчиной по лестнице, демонстрируя длинный подол платья. На еще одной фотографии она держит за руки подругу, которая также выглядит нарядно, и с улыбкой смотрит ей в глаза. Девушка отметила, что специально для фотосессии сделала прическу и макияж и купила свадебный букет.

«Да, я сумасшедшая», — подписала видео тиктокерша. В комментариях она сообщила, что после публикации свадебных снимков бывший партнер в шутку написал ей, что раньше она была одержима им. Мнения пользователей сети разделились. Одни посчитали, что Вилард зашла слишком далеко, другие же похвалили ее идею и сделали комплимент ее свадебному образу на фотографиях.

Ранее сообщалось о невесте, которая собралась выйти замуж за родственника бывшего партнера ради мести. Она рассказала, что организовала церемонию так, чтобы сделать как можно больнее бывшему любовнику.