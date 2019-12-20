Невеста организовала свадьбу ради мести бывшему возлюбленному

Невеста призналась, что выходит замуж за родственника бывшего возлюбленного ради мести. Ее откровения опубликованы на сайте Reddit.

Пользовательница отметила, что организовала церемонию так, чтобы сделать как можно больнее бывшему любовнику. Жених специально пригласил его как шафера. Она написала, что будет смотреть на него, когда пойдет к алтарю в день свадьбы, и будет представлять, что выходит замуж за него. Также невеста добавила, что выбрала свадебное платье в стиле принцессы из мультфильмов Диснея, так как они с бывшим возлюбленным любили диснеевские мультфильмы.

Пользователи Reddit осудили невесту. Один из комментаторов написал: «Надеюсь, кто-нибудь показал жениху, что эта женщина не хочет выходить за него замуж, а просто хочет заставить ревновать бывшего?». Другой пользователь прокомментировал: «Меня тошнит от этого. Надеюсь, жених бросит ее, потому что она не любит и не уважает его».

Ранее сообщалось, что незнакомая женщина в подвенечном платье шокировала гостей свадьбы в британском городе Абердэр и попыталась остановить бракосочетание. Как выяснилось позже, незнакомка оказалась известным комиком из Уэльса Джануари Риз (January Rees).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



