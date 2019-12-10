Незнакомка в белом платье потребовала остановить свадьбу и отхлестала жениха

dailymail.co.uk

Незнакомая женщина в подвенечном платье шокировала гостей свадьбы в британском городе Абердэр. Об этом сообщает сайт Wales Online.

«Остановите свадьбу! — закричала незнакомка. — Это должна была быть я!» С этими словами она подбежала к жениху и принялась хлестать его букетом цветов. Вторжение поразило невесту, которая приняла ее за бывшую девушку жениха.

Как выяснилось позже, незнакомка оказалась известным комиком из Уэльса Джануари Риз (January Rees). Она оказалась знакома с подружкой невесты и согласилась поучаствовать в розыгрыше, который та задумала. Из всех присутствующих о затее предупредили только диджея.

В апреле сообщалось, что в Китае бывшая девушка жениха попыталась сорвать его свадьбу. Она ворвалась на сцену, когда молодожены собирались поцеловаться, и стала умолять жениха вернуться к ней.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!