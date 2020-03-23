Владелец автозаправки помог многоженцам украсть сотни миллионов долларов

В США суд признал виновным предпринимателя Левона Терменджяна, также известного как Лев Дермен (Lev Dermen). Он принимал участие в афере, которую организовала секта мормонов-многоженцев, сообщает Associated Press.

Дермен помогал отмывать сотни миллионов долларов, которые приносила преступная схема клана Кингстонов — семейной религиозной группы, поощряющей многоженство, инцест и педофилию. По оценке федерального прокурора Джона Хьюбера (John Huber), это была крупнейшая налоговая афера в истории штата Юта. Им удалось украсть более миллиарда долларов (81 миллиард рублей).

Компания Washakie Renewable Energy, которой владеет клан Кингстонов, несколько лет получала налоговые льготы за производство биодизельного топлива. В действительности сектанты покупали его в Индии и Панаме и перепродавали в США под видом собственного продукта.

Дермен сумел убедить Кингстонов, что у него есть «крыша» в правительстве, которая защитит их от возможного преследования. Это было обманом, но сектанты поверили и стали ввозить в страну все больше биодизеля. Они сбывали его на автозаправках Дермена и получали огромные налоговые льготы. На государственные деньги сообщники покупали дорогую недвижимость и роскошные спортивные автомобили.

В 2015 году власти отказались выплатить налоговые льготы на сумму 650 миллионов долларов и начали расследование. Через три года Дермену и нескольким членам клана Кингстонов предъявили обвинения в мошенничестве, отмывании денег и ряде других преступлений. Автор аферы Джейкоб Кингстон (Jacob Kingston), его брат и два родственника пошли на сделку со следствием и признали вину. В суде Кингстон давал показания против Дермена.

Клан Кингстонов, также использующий названия «Орден» и Церковь Христа последних дней, насчитывает 3,5 тысячи членов. Помимо многоженства, они известны склонностью к близкородственным бракам, которые, по их мнению, помогают им поддерживать чистоту династии. Сектанты насильно берут в жены несовершеннолетних девочек, самым младшим из которых исполнилось лишь 13 лет.

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