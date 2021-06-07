Трижды победившая рак женщина соврала о возвращении болезни и пошла под суд

Мать двоих детей из Великобритании, трижды победившая рак, соврала о возвращении болезни и пошла под суд. Об этом сообщает The Sun.

27-летняя Меган Скорчер (Megan Scotcher) из города Рипли, графство Дербишир, объявила, что у нее обнаружили семь новообразований в легких в июле 2020 года. Ранее женщина действительно перенесла рак, причем болезнь возвращалась дважды. На этот раз Скорчер сказала, что ее организм слишком истощен предыдущими курсами химиотерапии, и врачи дали ей всего несколько месяцев жизни. Родственники и друзья сразу же начали собирать деньги.

Отец одного из сыновей Скорчер организовал кампанию по сбору средств в Facebook, благодаря которой она получила 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей). Другой доброжелатель устроил благотворительный велопробег и собрал для «умирающей» 2,5 тысячи фунтов стерлингов (258 тысяч рублей). В итоге общий доход мошенницы с июля по декабрь прошлого года составил 22 тысячи фунтов стерлингов (около 2,3 миллиона рублей).

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Расследование началось после того, как один из родственников Скорчер пообщался с персоналом больницы, где якобы лечилась женщина, и выяснил, что те ничего не знают о ее «смертельной болезни».

Скорчер арестовали в марте 2021 года по обвинению в мошенничестве. В четверг, 3 мая, женщина предстала перед судом и призналась в преступлении. Дальнейшие заседания перенесены на сентябрь, так как Скорчер назначили психиатрическое освидетельствование.

Ранее сообщалось, что мать двоих детей из США врала о смертельной болезни. Так она выманила у друзей и соседей почти 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей) ради выпивки и наркотиков.