Мать двоих детей врала о смертельной болезни ради выпивки

Американка врала, что больна раком. Так она выманила у друзей и соседей почти 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей) ради выпивки и наркотиков. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя Кэти Шелхорс (Katie Shellhorse) впервые соврала родным о смертельной болезни в июле 2020 года. Те были потрясены и не могли представить, каким ударом это стало для ее мужа и двоих детей.

Однако через несколько месяцев родственники начали подозревать неладное, так как американка запрещала им ходить с ней на приемы к врачу и была совсем непохожа на больную раком.

В декабре прошлого года Шелхорс заявила в соцсетях, что ее рак перешел в терминальную стадию. Сообщество родного городка девушки Сидартаун, штата Джорджия, моментально сплотилось вокруг «умирающей» и начало собирать деньги для нее и ее детей. Тогда же мошенница обрила голову, чтобы больше походить на больную. После этого родственники поделились сомнениями о ее диагнозе с полицией.

В ходе расследования, начавшегося в апреле 2021 года, выяснилось, что Шелхорс здорова, а история с раком якобы была частью плана, итогом которого стало бы ее самоубийство. При этом полученные деньги она тратила на алкоголь и марихуану.

Шелхорс была арестована, однако сейчас выпущена под залог. Полиция подозревает, что она обманула не менее 50 человек в соцсетях и ведет поиск других жертв.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо мать годами врала, что ее дочь смертельно больна, ради сбора денежных пожертвований. Она утверждала, что у ее дочери серьезные проблемы с центральной нервной системой.