Женщина заставила здорового сына перенести 13 операций и пошла под суд

Жительница американского штата Техас признала себя виновной в том, что водила сына к врачам больше 320 раз без медицинской необходимости. Об этом сообщает информационный портал Fox 5.

Судебное заседание по делу 35-летней Кэйлин Боуэн-Райт (Kaylene Bowen-Wright) и ее ребенка прошло в четверг, 15 августа в окружном суде Далласа. Женщину обвинили в том, что с 2009 по 2016 год она 323 раза возила своего десятилетнего сына в больницу и подвергала ненужным осмотрам и процедурам. Согласно материалам суда, за это время ребенку сделали 13 операций.

В 2017 году опека забрала сына у американки. Сотрудники больницы заявили в ведомство, что, вопреки заверениям матери, у него нет рака и многих других симптомов.

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Суд огласит приговор Боуэн-Райт в октябре. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье непредумышленное причинение вреда здоровью ребенка.

Отец мальчика Райан Кроуфорд (Ryan Crawford) теперь будет воспитывать его один. «Я рад, что она решила признаться и правильно поступила. Этой лжи должен был прийти конец», — заявил он журналистам и выразил надежду, что власти продолжат бороться с «медицинским насилием по отношению к детям».

Предположительно, Боуэн-Райт страдала делегированным синдромом Мюнхгаузена — расстройстве, при котором родители, опекуны или близкие намеренно вызывают у ребенка или уязвимого взрослого человека болезненные состояния или выдумывают их, чтобы обратиться за медицинской помощью.

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