Женщина прикинулась инвалидом ради денег и погорела на любви к вечеринкам

Жительница Великобритании Лесли Элдер (Lesley Elder) попыталась отсудить у Национальной службы здравоохранения миллионы за последствия операции и проиграла. Как сообщает издание Daily Mail, жалующуюся на невыносимую боль женщину обнаружили на вечеринке на Ибице.
Элдер из города Пул, графство Дорсет, утверждала, что сделанная ей в 2010 году из-за неправильной диагностики операция по лечению недержания мочи лишила ее возможности работать и путешествовать и превратила «в жалкую тень прошлой себя». 50-летняя пациентка жаловалась на постоянную боль в паху и в ноге и требовала компенсацию в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов (211 миллионов рублей).
Однако юристы ответчика обнаружили, что Элдер, появляющаяся в зале суда только с тростью, ведет активный образ жизни: играет с собакой, берет на руки внука, ходит по магазинам за одеждой, веселится после полуночи на девичнике дочери на Ибице. Наблюдение за ней и ее аккаунтом на Facebook помогло собрать более 40 часов компрометирующих видеоматериалов. Ни на одном из них женщина не передвигалась, опираясь на трость.
Судья отметил, что Элдер действительно поставили неправильный диагноз перед операцией и не получили информированного согласия на ее проведение. Однако ее жалобы на последствия признали «раздутыми» и выплатили ей лишь 120 тысяч фунтов (10 миллионов рублей) — менее 5 процентов от запрошенной суммы.
Представители Национальной службы здравоохранения намерены добиться для нее тюремного заключения за неуважение к суду. Юристы предположили, что женщина не работала, несмотря на отсутствие запрета врачей, так как надеялась на компенсацию. Адвокат ведомства Уильям Фезербай (William Featherby) отметил, что Элдер обвинили лишь в неуважении к суду, максимальное наказание за которое составляет два года заключения, а не в оскорблении суда, за которое можно попасть за решетку на 10 лет.
В то же время Элдер отрицает, что врала суду. По ее словам, она принимала «сильнодействующие лекарства», когда давала показания, поэтому они могут быть неточными.
Рассмотрение дела о неуважении суда перенесли на следующий год, так как адвокат Элдер попросил больше времени на консультации с подопечной.