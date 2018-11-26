Женщина прикинулась инвалидом ради денег и погорела на любви к вечеринкам

Жительница Великобритании Лесли Элдер (Lesley Elder) попыталась отсудить у Национальной службы здравоохранения миллионы за последствия операции и проиграла. Как сообщает издание Daily Mail, жалующуюся на невыносимую боль женщину обнаружили на вечеринке на Ибице.

Элдер из города Пул, графство Дорсет, утверждала, что сделанная ей в 2010 году из-за неправильной диагностики операция по лечению недержания мочи лишила ее возможности работать и путешествовать и превратила «в жалкую тень прошлой себя». 50-летняя пациентка жаловалась на постоянную боль в паху и в ноге и требовала компенсацию в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов (211 миллионов рублей).

Однако юристы ответчика обнаружили, что Элдер, появляющаяся в зале суда только с тростью, ведет активный образ жизни: играет с собакой, берет на руки внука, ходит по магазинам за одеждой, веселится после полуночи на девичнике дочери на Ибице. Наблюдение за ней и ее аккаунтом на Facebook помогло собрать более 40 часов компрометирующих видеоматериалов. Ни на одном из них женщина не передвигалась, опираясь на трость.

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Судья отметил, что Элдер действительно поставили неправильный диагноз перед операцией и не получили информированного согласия на ее проведение. Однако ее жалобы на последствия признали «раздутыми» и выплатили ей лишь 120 тысяч фунтов (10 миллионов рублей) — менее 5 процентов от запрошенной суммы.

Представители Национальной службы здравоохранения намерены добиться для нее тюремного заключения за неуважение к суду. Юристы предположили, что женщина не работала, несмотря на отсутствие запрета врачей, так как надеялась на компенсацию. Адвокат ведомства Уильям Фезербай (William Featherby) отметил, что Элдер обвинили лишь в неуважении к суду, максимальное наказание за которое составляет два года заключения, а не в оскорблении суда, за которое можно попасть за решетку на 10 лет.

В то же время Элдер отрицает, что врала суду. По ее словам, она принимала «сильнодействующие лекарства», когда давала показания, поэтому они могут быть неточными.

Рассмотрение дела о неуважении суда перенесли на следующий год, так как адвокат Элдер попросил больше времени на консультации с подопечной.

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