Семья продавала отбеливатель для лечения COVID-19 и заработала миллион долларов

В американском штате Флорида судят семью, которая выдавала отбеливатель за чудодейственное лекарство от COVID-19 и других болезней. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном Министерством юстиции США.

Преступными махинациями занимался 62-летний Марк Гренон с тремя взрослыми сыновьями — 34-летним Джонатаном, 26-летним Джорданом и 32-летним Джозефом. Они тайно продавали людям промышленный отбеливатель, который при приеме внутрь может вызвать острую почечную недостаточность. На продаже токсичных химикатов семья заработала миллион долларов (75 миллионов рублей).

Греноны сбывали отбеливатель, выдавая его за передовое лекарство, от лица церкви. Члены семьи утверждали, что продаваемый ими препарат способен излечить от рака, диабета, аутизма, герпеса, ВИЧ и других серьезных заболеваний. Постановление суда предписало семье прекратить продажу химических веществ в 2020 году, однако родственники продолжали сбывать «целебный раствор».

Членов семьи обвиняют в сговоре с целью мошенничества и нарушении постановления суда. Марку Гренону грозит пожизненное тюремное заключение, если его вина будет доказана. Судебное разбирательство идет с 26 апреля.

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