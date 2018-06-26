Пенсионер случайно проглотил таблетку с отбеливателем и чуть не сгнил

65-летний житель Швейцарии попал в реанимацию из-за случайно проглоченной таблетки с отбеливателем. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина намеревался принять обезболивающее, но нечаянно спутал его с бытовой химией. Он тут же почувствовал жжение, избавился от части таблетки во рту и отправился в больницу.

Врачи не сразу поняли, как именно лечить пациента: они зафиксировали лишь покраснение, дали ему болеутоляющее и наблюдали в течение шести часов.

Спустя некоторое время швейцарец начал задыхаться и пожаловался на невыносимую боль в горле. Кроме того, он потерял голос, а его горло начало гнить. Специалисты ввели мужчине в горло специальную трубку, чтобы он мог дышать и питаться. Последующие две недели пациент провел в реанимации и признался, что плохо помнит это время.

По данным издания, подобные инциденты происходят довольно часто: в США за год случайно употребляют в пищу бытовые химикаты около пяти тысяч человек. Специалисты настоятельно рекомендуют хранить лекарства и бытовую химию отдельно.

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