Названо смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство

Лекарственный препарат хлорохин назвали смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном 23 марта на сайте некоммерческой организации здравоохранения Banner Health.
Представители Banner Health подчеркнули, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин — лекарство для лечения и профилактики малярии. «Мы понимаем, что люди пытаются найти новые пути, чтобы предотвратить или вылечить инфекцию, однако самолечение не решит эту задачу», — отметил директор медпункта в американском городе Финикс, штат Аризона, Дэниел Брукс (Daniel Brooks).
Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось. Его жена находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. По ее словам, она услышала о пользе хлорохина, когда смотрела по телевизору пресс-конференцию с президентом США Дональдом Трампом. Тогда она вспомнила, что средство, которым она чистит аквариум, содержит хлорохин.
Супруги выпили небольшое количество этого средства в качестве превентивных мер. «Мы очень боялись, что заразимся коронавирусом», — призналась она в разговоре с журналистами NBC News. Уже через 20 минут паре стало плохо. «Меня стало тошнить, а у мужа начались проблемы с дыханием», — вспомнила она.
Доктора категорически запрещают гражданам заниматься самолечением и в случае появления симптомов коронавируса рекомендуют немедленно обращаться в скорую помощь. «Мы призываем медицинские центры не прописывать этот препарат, если пациент не госпитализирован», — заключил Брукс.
Ранее врач-инфекционист Наталья Першина посоветовала россиянам принимать противовирусные медикаменты во время эпидемии коронавируса только в том случае, если их назначил специалист. По ее словам, попытки самолечения иногда приносят больше вреда, чем сама болезнь.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения