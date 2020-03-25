Названо смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство

Лекарственный препарат хлорохин назвали смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном 23 марта на сайте некоммерческой организации здравоохранения Banner Health.

Представители Banner Health подчеркнули, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин — лекарство для лечения и профилактики малярии. «Мы понимаем, что люди пытаются найти новые пути, чтобы предотвратить или вылечить инфекцию, однако самолечение не решит эту задачу», — отметил директор медпункта в американском городе Финикс, штат Аризона, Дэниел Брукс (Daniel Brooks).

Материалы по теме Что нужно знать о коронавирусе Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача

Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось. Его жена находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. По ее словам, она услышала о пользе хлорохина, когда смотрела по телевизору пресс-конференцию с президентом США Дональдом Трампом. Тогда она вспомнила, что средство, которым она чистит аквариум, содержит хлорохин.

Супруги выпили небольшое количество этого средства в качестве превентивных мер. «Мы очень боялись, что заразимся коронавирусом», — призналась она в разговоре с журналистами NBC News. Уже через 20 минут паре стало плохо. «Меня стало тошнить, а у мужа начались проблемы с дыханием», — вспомнила она.

Доктора категорически запрещают гражданам заниматься самолечением и в случае появления симптомов коронавируса рекомендуют немедленно обращаться в скорую помощь. «Мы призываем медицинские центры не прописывать этот препарат, если пациент не госпитализирован», — заключил Брукс.

Ранее врач-инфекционист Наталья Першина посоветовала россиянам принимать противовирусные медикаменты во время эпидемии коронавируса только в том случае, если их назначил специалист. По ее словам, попытки самолечения иногда приносят больше вреда, чем сама болезнь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!