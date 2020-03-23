Японское лекарство от коронавируса оказалось действеннее арбидола

Японский препарат фавипиравир эффективнее советского (российского) арбидола лечит коронавирусную инфекцию COVID-19. Соответствующее исследование китайских медиков опубликовано в библиотеке медицинских препринтов medRxiv.

В исследовании специалистов приняли участие 236 человек, оказавшиеся в условиях стационара с диагнозом COVID-19. В течение недели первая половина из них (116 человек) находилась на лечении, использующем, кроме привычных препаратов, фавипиравир, тогда как вторая (120) вместо него принимала арбидол.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?

В результате такого лечения на седьмые сутки частота выздоровления в первой группе составила 71,43 процента, а во второй — 55,86 процента. «У обычных пациентов с COVID-19, ранее не получавших противовирусное лечение, фавипиравир можно рассматривать как предпочтительное лекарство», — заключают авторы.

В марте французские ученые сообщили об успешных испытаниях лекарства против SARS-CoV-2.

В том же месяце представитель китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь заявил, что препарат против новых штаммов гриппа фавипиравир, производимый японской компанией Fujifilm Toyama Chemical, показал свою эффективность и в лечении коронавирусной инфекции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!