Россиян предупредили о махинациях родственников с недвижимостью

Адвокат КА Pen & Paper Александра Харина в беседе с РИА Недвижимость предупредила россиян о наиболее распространенных махинациях родственников с недвижимостью.

По словам эксперта, самыми распространенными способами обмана являются подделка документов и использование доверенностей. В качестве примера она привела ситуацию, когда собственника уговаривают оформить генеральную доверенность для совершения таких безобидных действий, как перепланировка земельного участка. После этого недобросовестный родственник может совершать по доверенности сделки по отчуждению имущества. При этом о факте хищения пострадавший может узнать спустя несколько месяцев или лет, когда вернуть собственность будет очень сложно, подчеркнула Харина.

Подделка документов, в свою очередь, может выражаться в фальсификации подписи, поскольку покупка, продажа или дарение квартиры не требует обязательного заверения у нотариуса. Часто жертвами такого преступления становятся люди пожилого возраста, когда их дети незаконно переоформляют на себя недвижимость.

Отдельно упомянула Харина имущество, приобретенное в браке. Адвокат подчеркнула, что продажа такого жилья требует нотариального согласия второго супруга, однако и при его отсутствии такая сделка может быть зарегистрирована. Чтобы оспорить такую сделку можно только в суде.

Ранее россиян предупредили об ошибках, которые грозят лишением наследства. По словам нотариуса Анны Корчемкиной, многие по незнанию не обращаются к нотариусу для вступления в наследственные права — россияне считают, что их право возникнет автоматически, но это не так.