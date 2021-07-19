Россиянам раскрыли способы обезопасить ценное имущество от домушников

Эксперты раскрыли россиянам способы обезопасить ценное имущество от воров-домушников, передает РИА Новости. Специалисты отмечают, что злоумышленники отлично умеют обнаруживать любые тайники, поэтому при длительном отсутствии квартиры следует спрятать ценности, причем вне квартиры.

Адвокат Pen&Paper Александра Харина отметила, что в период отпусков число квартирных краж возрастает на 15-20 процентов. Она добавила, что домушники чаще всего обладают богатым криминальным опытом, знаю психологию человека и распространенные тайники. «Отсутствие же опасности внезапного возвращения отдыхающего хозяина позволит преступнику обыскать квартиру не хуже опытного оперативника», — рассказала юрист.

Эксперт подчеркнула, что сбережения лучше хранить в банковской ячейке или в безналичном виде. Она напомнила, что опрометчиво считать себя хитрее вора-домушника. Руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев порекомендовал передавать ценные вещи на хранение знакомым или арендовать склад на время длительного отсутствия дома. То, что сложно вынести, можно застраховать.

Ранее адвокат КА Pen & Paper Александра Харина предупредила россиян об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом. По ее словам, основные факторы риска — «курьеры-наводчики» и «курьеры-домушники». Юрист призвала соблюдать несколько правил, в том числе посоветовала доверять доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой. Она напомнила, что личные данные о курьере должны отображаться в мобильном приложении.

