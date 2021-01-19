Россиян предупредили о «курьерах-домушниках»

Адвокат КА Pen & Paper Александра Харина предупредила россиян об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом. Она рассказала РИА Новости, что так доступ непосредственно в дом получает множество случайных людей.

«Основные факторы риска — "курьеры-наводчики" и "курьеры-домушники". Первые могут оценить ваше благосостояние, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организации крупной квартирной кражи. Вторые могут похитить небольшие ценные вещи во время пребывания в вашей квартире», — объяснила юрист.

По ее словам, такое часто происходит при доставке одежды с примеркой, когда курьер должен дождаться решения по заказу. Полный домашний адрес относится к персональным данным человека, передачу которых третьим лицам, в том числе курьерам, лучше минимизировать, добавила Харина.

Юрист призвала соблюдать несколько правил, в том числе посоветовала доверять доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой. Она напомнила, что личные данные о курьере должны отображаться в мобильном приложении. При заказе дорогостоящей вещи стоит выбрать онлайн-оплату, указать адрес без номера квартиры и встретить курьера «у парадной в светлое время суток». Также безопасной является доставка в офис.

При заказе одежды адвокат советует отдать предпочтение пунктам выдачи заказов, оснащенным примерочными кабинками. Если же без заказа на дом не обойтись, во время доставки будет не лишним присутствие других членов семьи.

В конце декабря сообщалось, что россияне увеличили траты в интернет-магазинах, а также на еду и учебу. В период пандемии они стали покупать на онлайн-площадках примерно в два раза больше товаров. По данным исследования сервиса «ЮKassa», с января по ноябрь прошлого года обороты платежей у интернет-магазинов выросли в два раза по сравнению с этим же периодом прошлого года, у сервисов доставки еды — на 22 процента, а у образовательных онлайн-площадок — на 27 процентов.