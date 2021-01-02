Юрист назвала необходимые действия при обнаружении денег на улице

В случае обнаружения денег на улице не стоит сразу забирать их себе. Как правило, их владельцы обращаются в полицию и вместе с сотрудниками ведомства просматривают камеры видеонаблюдения, установленные на месте пропажи. Нужные в таком случае действия в беседе с агентством «Прайм» назвала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Она отметила, что если деньги были найдены на улице, об этом необходимо сообщить в отделение полиции или органов местного самоуправления. Если деньги были найдены в транспорте, то рассказать следует машинисту, водителю или представителю перевозчика, пояснила Пшеничникова.

По закону, даже если владельца найти не удалось, право собственности переходит к нашедшему лишь спустя полгода. Время отсчитывается с момента регистрации заявления в полиции.

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