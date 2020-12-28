Врачи оценили опасность подарка в виде наличных денег на Новый год. Мнение специалистов передает РИА Новости.

Эпидемиолог Ольга Ненастина напомнила, что любая поверхность, в том числе и денежные банкноты, являются потенциальными орудиями переноса инфекций. «Старые добрые наличные деньги в конверте теперь не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, становятся настоящим рассадником микробов», — подчеркнула она.

Вирусолог Елена Малинникова добавила, что коронавирус остается на купюрах, если на них чихнуть. Однако количество вируса на любом загрязненном предмете сильно уменьшится, если его поместить в сухое, хорошо проветриваемое холодное место на несколько часов. В целом коронавирус на деньгах или других предметах долго не задерживается и со временем теряет свои свойства, заявила инфекционист Ирина Шилкина.

Дарить наличные деньги достаточно безопасно, однако делать это нужно, соблюдая правила, отметил иммунолог Владислав Жемчугов. В частности, избавиться от вируса поможет минусовая температура. «Если купюры, можно вынести на балкон, придавить камешком, а утром это точно будет безопасно. Главное, чтобы ветром не сдуло», — заключил он.

В октябре директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил возможность заразиться коронавирусом через одежду и продукты. По его словам, вероятность такого исхода незначительна.