Раскрыты данные об ипотечных кредитах москвичей

В третьем квартале 2021-го более трети кредитов на покупку квартир в новостройках Москвы было взято на сумму 3-6 миллионов рублей. Почти половина ипотек — с первоначальным взносом от 20 до 40 процентов, свидетельствуют данные аналитического центра Est-a-Tet, предоставленные «Ленте.ру».

Как выяснили аналитики, в июле-сентябре 36 процентов новых московских ипотечников ограничились суммой кредита в 3-6 миллионов рублей. 23 процента взяли 6-10 миллионов, только 4 процента — больше 20 миллионов. Так же, как и в предыдущем квартале, почти половина ипотечных займов (46 процентов) приходится на кредиты с первоначальным взносом от 20 до 40 процентов.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Согласно раскрытым данным, заметно сократилась за три месяца доля ипотечных кредитов с низким первым взносом (15-20 процентов) — во втором квартале 2021-го на них приходилось 28 процентов выдач, в третьем — 14 процентов. Одновременно с 26 до 32 процентов выросла доля ипотечных кредитов, где первоначальный взнос составляет более 40 процентов.

В третьем квартале большинство ипотечных кредитов (63 процента) в массовом сегменте было выдано на срок кредитования от 20 до 30 лет. С 22 до 17 процентов сократилась доля кредитов со сроком кредитования от 15 до 20 лет. Увеличение срока кредитования эксперты связывают в первую очередь с тем, что заемщики стремятся сокращать величину ежемесячных платежей. Граждане выбирают наиболее комфортный размер платежа для снижения нагрузки на семейный бюджет, резюмируют специалисты.

Ранее россиян предупредили об опасности ипотечной лихорадки. По подсчетам аналитиков РЭУ имени Г. В. Плеханова, доля ипотеки в структуре долгов физических лиц перед банковской системой достигла 47,6 процента. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель — 53 и 55 процентов соответственно.