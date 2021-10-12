Россиянам раскрыли схему улучшения репутации для оформления ипотеки

Перед подачей заявки на ипотеку россиянам стоит запросить свою кредитную историю в офисах бюро кредитных историй (БКИ) или онлайн, в том числе на портале госуслуг. Для улучшения финансовой репутации заемщик может оформить и досрочно погасить потребительский кредит, рассказал РИА Новости директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) Алексей Волков.

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Эта схема актуальна, если активных долгов нет, но у заемщика были просрочки по кредитам в прошлом, раскрыл детали эксперт. Таким образом гражданин докажет банку свою платежеспособность и подтвердит достаточную степень финансовой ответственности. Улучшение кредитной истории произойдет через несколько дней после закрытия кредита, сообщил Волков.

По его словам, для повышения личного кредитного рейтинга и шансов на получение ипотеки также можно начать пользоваться кредитной картой, погашая задолженность в рамках льготного периода, установленного банком.

Эксперт не рекомендовал россиянам обращаться в организации, которые обещают будущим заемщикам повысить кредитный рейтинг или каким-то образом убрать просрочки из кредитной истории. Подобные объявления размещают мошенники, подчеркнул Волков. Они могут впоследствии использовать личные данные, чтобы обременить жертву новыми кредитами и микрозаймами.

Ранее была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.