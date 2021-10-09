Российские риелторы сравнили ипотеку и аренду жилья

Россиянам рассказали, что в случае ипотеки они заплатят за квартиру в два раза больше

В арендованной квартире человек имеет меньше свободы, чем в своей, однако в ряде случаев такой способ проживания дешевле. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказали эксперты.

По оценке вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, платежи за аренду жилья в среднем составляют четыре процента годовых от ее стоимости, тогда как по ипотеке — восемь процентов. В этой связи при сравнении съем жилья является выгоднее, чем оформление и выплачивание ипотеки. «Вы в любом случае при взятии ипотечного кредита платите в два раза больше», — отметил Апрелев.

Однако в случае, если человек накопил не менее половины от стоимости жилья и использовал деньги в качестве первоначального взноса, то за вторую половину он заплатит столько же, если бы снимал квартиру. При этом у съема есть определенный минус: как правило, уровень свободы в такой квартире меньше, чем в той, за которую выплачивается кредит.

«Вы меньше можете иметь свободы ремонта, обновления мебели, сантехники, обоев», — подчеркнул Апрелев. При этом собственники могут в любой момент заявить, что продают квартиру, и придется покинуть жилую площадь.

«Кому-то удобно жить в собственном жилье, а кому-то достаточно и съемного», — ответила на подобный вопрос эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская. Специалист заметила, что владение имуществом накладывает на собственника определенные обязательства.

В середине сентября вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что проводимая Центробанком политика приведет к росту ставок по ипотеке. «Нам пока не грозит финансовый пузырь», — отметил он.