Льготную ипотеку в России расширили на частные дома

Российское правительство приняло решение о расширении программы льготного ипотечного кредитования. Получить кредит по сниженной ставке можно будет не только на покупку жилья в многоквартирных новостройках, но и на строительство частных домов. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, передает ТАСС.

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«С этого момента такие условия (ипотека под ставку не выше 7 процентов годовых — прим. «Ленты.ру») будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», — говорится в Telegram-канале правительства.

Также принято решение о расширении программы «Дальневосточная ипотека»: молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Запустить льготную ипотеку на индивидуальное жилье президент Владимир Путин поручил минувшим летом. До этого он поручил продлить программу льготной ипотеки для семей, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Такие семьи смогут получить ипотечный заем под шесть процентов годовых до 31 декабря 2023-го.