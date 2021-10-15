Россияне вновь увеличили суммы ипотеки

В сентябре 2021 года средний размер ипотечных кредитов в России достиг 3,35 миллиона рублей, свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру». По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вновь вырос — на 4,5 процента. Еще в августе он составлял 3,21 миллиона.

Средний чек по ипотеке растет второй месяц подряд после кратковременного снижения в июле текущего года, отмечают аналитики. С начала текущего года сумма ипотеки увеличилась на 19,5 процента, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 24 процента, подсчитали они.

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Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам жилищного кредитования зафиксирован в Москве (7,14 миллиона рублей), Московской области (5,29 миллиона), Санкт-Петербурге (4,9 миллиона), а также в Приморском крае (4,12 миллиона) и Калужской области (4,11 миллиона рублей).

«В последнее время средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно, — указывают в НБКИ. — При этом более года его росту во многом способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки». Эксперты отмечают, что банки по-прежнему консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать кредиты на покупку жилья «заемщикам хорошего кредитного качества».

Ранее аналитики заявили, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу 2021 года увеличится до 9 процентов годовых. Таким образом, снижение стоимости ипотеки, произошедшее за период пандемии, будет полностью нивелировано.