Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

«БКС Мир инвестиций»: средняя ставка по ипотеке к концу 2021 года составит 9,8 процента

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу 2021 года увеличится до 9 процентов годовых. Таким образом, снижение стоимости ипотеки, произошедшее за период пандемии, будет полностью нивелировано, заявили аналитики, опрошенные РИА Новости.

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По словам экспертов, в ближайшие несколько месяцев ставки по ипотеке продолжат увеличиваться на фоне роста инфляции и ожиданий по росту ключевой ставки Центробанка. Средняя ставка по жилищным кредитам к концу года может составить 9,8 процента, заявил представитель «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин предполагает, что ставка вырастет чуть меньше — до 9,5 процента. При этом банки будут увеличивать стоимость дополнительных услуг и комиссий, предупредил аналитик.

В свою очередь замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин сообщил, что средняя ставка по новым ипотечным кредитам приблизится к 9 процентам. Сдерживать ее рост будет программа семейной ипотеки, пояснил специалист.

Ранее стало известно, что в России проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Он должен начаться не позднее 1 декабря 2021 года и завершиться к октябрю 2022-го. Цель — ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, что, в свою очередь, упростит россиянам процесс получения цифровой ипотеки.