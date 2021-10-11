Россияне назвали критерии безопасности жилья

Основные критерии безопасности жилья в России — это качественные стройматериалы и положительное окружение дома, показало исследование, проведенное агентством «БЕСТ-Новострой» на открытой платформе для опросов SurveyMonkey. Большинство россиян — 85 процентов респондентов — считают свое нынешнее жилье безопасным. Еще 8 процентов затруднились ответить, а 7 процентов скорее не могут назвать свой дом надежным.

Материалы по теме Скиньте денег. На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

Приоритетным критерием при определении безопасности новостройки большинство опрошенных (42 процента) считают использование в строительстве и отделке высококлассных материалов. Для 14 процентов респондентов самым важным критерием оказалось наличие охраны и видеонаблюдения, для 7 процентов — наличие закрытого для посторонних двора.

35 процентов граждан заявили, что вообще считают определяющим критерием в безопасности жилья не сам дом, а его окружение. По итогам проведенного опроса также выяснилось, что решение о том, считать новостройку безопасной или нет, большинство покупателей (43 процента) принимают на основе совета от знакомых или отзывов в интернете.

Выяснилось также, что рассматривая вопрос безопасности новостройки с точки зрения инженерии, большинство опрошенных (49 процентов) в первую очередь обращают внимание на противопожарные системы. Примерно 34 процента больше оценивают безопасность систем водоснабжения и канализации.

Ранее стало известно, что россиян, верящих в предстоящее снижение цен на жилую недвижимость, намного больше, чем тех, кто ожидает подорожания квадратных метров. В ходе соответствующего опроса почти 24 процента спрогнозировали снижение ценников в пределах пяти процентов, 20,5 процента заявили, что ждут более существенного падения стоимости недвижимости.