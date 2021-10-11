Определены регионы России с самыми тесными квартирами

В 2020 году на недостаток квадратных метров и стесненность жилищных условий жаловались 10,6 миллиона (или 19,2 процента российских семей), подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как определили аналитики, больше всего теснотой своих квартир и домов недовольны жители Адыгеи (32,8 процента семей), Северной Осетии (31,2 процента), Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (29 процентов), Хакасии (28,8 процента), Чувашии (28 процентов), Тывы (27,5 процента), Камчатского края (26,8 процента), Севастополя (26,5 процента) и Дагестана (26,1 процента).

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В большинстве недовольных регионов неудовлетворенность занимаемой площадью соответствует объективно низкой обеспеченности жильем — чем меньше средняя по региону жилплощадь на человека, тем больше семей признают себя стесненными. Однако если исходить из официальных цифр статистики, жалобы жителей 17 регионов (Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Астраханской области и других) оказались не вполне оправданными — по средней жилой площади на человека показатели в этих субъектах выше среднего по стране, при этом доля жалующихся на тесноту также оказалась выше среднероссийского уровня.

Особенно высокие требования относительно размера своего персонального пространства имеют жители Адыгеи. По количеству жалоб на тесноту регион находится на первом месте, но при этом входит в десятку субъектов, жители которых больше всех в России обеспечены квадратными метрами. Если на среднего россиянина приходится 16,9 квадратного метра жилья, то на адыгейца — 19,6 метра, то есть почти на три «квадрата» больше.

Меньше всего претензий к тесноте жилища зафиксировано в Ингушетии (на тесноту жаловались всего 5 процентов семей), Брянской (5,3 процента), Рязанской (9,3 процента), Томской (11,9 процента) и Ульяновской (12,3 процента) областях.

«Разумеется, говоря об обеспеченности среднестатистического россиянина жильем и недовольстве жилищной стесненностью, мы фиксируем усредненные ожидания. В любом регионе есть как семьи, живущие в крайне стесненных условиях, так и домохозяйства, не испытывающие недостатка квадратных метров, — отмечают аналитики. — При этом размер жилой площади необязательно означает качественные условия проживания — речь может идти о не слишком привлекательных для жизни квартирах или домах на неблагополучных территориях».

Ранее сообщалось, что свыше 14 миллионов, или 25,8 процента российских семей (каждую четвертую), не устраивают их текущие условия проживания.