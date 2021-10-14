Россиянам назвали способ увеличить стоимость квартиры при продаже

Est-a-Tet: ремонт вторичного жилья может увеличить его стоимость до 10 процентов

Делать ремонт во вторичной квартире для последующей продажи выгодно, но не всегда. В Москве предварительное обновление жилища может увеличить его стоимость до 10 процентов. Этот способ повысить сумму сделки был назван в материалах аналитического центра Est-a-Tet, предоставленных «Ленте.ру».

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«Используя не самые дорогие дизайнерские решения, можно придать объекту современный вид и увеличить стоимость квартиры при продаже на 7-10 процентов, — отметили специалисты. — Главное — выстроить экономику, чтобы затраты не оказались выше суммы, на которую планируется повысить цену».

По наблюдениям экспертов, покупатели отдают предпочтение максимально нейтральным вариантам ремонта в сдержанных тонах. Обновить интерьер в квартире также может быть выгодно в случае, когда это поможет выделить объект среди похожих лотов, пояснили в Est-a-Tet. Квартира со свежим ремонтом быстрее привлечет внимание, и срок продажи сократится.

Кроме того, стоит учитывать состояние дома, в котором находится квартира, указывают специалисты. Порой в старом фонде жилье находится в настолько плохом состоянии, что делать ремонт просто бессмысленно — слишком дорого. В таком случае собственнику проще перепродать объект и на полученную сумму купить себе более подходящий вариант.

Ранее стало известно, что россияне урезают расходы на материалы для ремонта. С 2018 года выросла на 5 процентных пунктов доля тех, кто намерен приобрести строительные материалы на сумму не более 100 тысяч рублей. Только 6 процентов готовы потратить более 500 тысяч рублей.