Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

Самую дорогую квартиру на вторичном рынке в Москве оценили в 2,6 миллиарда рублей

В октябре 2021-го самая дорогая квартира столицы, которая продается на открытом рынке, была оценена в 2,6 миллиарда рублей (2,74 миллиона рублей за квадратный метр). Площадь объекта — 952 квадратных метра, следует из материалов агентства Kobaladze_realty, предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, квартира, названная самой дорогой, расположена в Пресненском районе Москвы. Всего в городе выставлено на продажу 45,3 тысячи объектов вторичного жилья. Из них больше 10 процентов (4,7 тысячи) продаются по цене выше 100 миллионов рублей.

Наиболее дорогим вторичным объектом по цене за квадратный метр признана квартира, расположенная в районе Хамовники. Лот площадью 415 квадратных метров оценен в 1,57 миллиарда рублей, стоимость «квадрата» — 3,65 миллиона рублей, подсчитали специалисты.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года квадратный метр вторичного жилья в Москве подорожал на 1,3 процента, до 235,8 тысячи рублей. Риелторы отмечают — продавцы, снимавшие летом свои лоты с продажи, вернулись на рынок и выставили заградительные цены.