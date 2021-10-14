В Москве урезали скидки на квартиры

«МИЭЛЬ»: увеличение объема предложения жилья в Москве не влияет на цены

В сентябре 2021-го риелторы зафиксировали рост объема предложения вторичного жилья во всех административных округах Москвы, но на цены это не повлияло, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру». Более того, москвичи урезали скидки на квартиры.

По наблюдениям агентов, в среднем прирост объема предложения составил 3-4 процента. Больше всего новых объектов вышло на рынок в Юго-Западном, Северо-Восточном, Восточном и Центральном округах.

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«При этом увеличение объема предложения практически никак не повлияло на цены. Отрицательных колебаний нет ни в одном административном округе. Средний прирост цены — 1 процент. Собственники все реже соглашаются на скидки», — отмечают эксперты. По их данным, в центре города средняя стоимость квадратного метра «вторички» достигла 542,3 тысячи рублей.

В сентябре только каждая пятая сделка на вторичном рынке проходила со снижением стоимости. Средний размер скидки в Москве — 2 процента. Для сравнения — в августе порядка 30 процентов сделок проходило со скидками, а средний размер скидки составлял 3 процента.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021-го самая дорогая вторичная квартира столицы, которая продается на открытом рынке, оценена в 2,6 миллиарда рублей (2,74 миллиона рублей за квадратный метр). Площадь объекта — 952 квадратных метра. Он расположен в Пресненском районе города.