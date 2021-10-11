Раскрыты масштабы увеличения налогов для владельцев квартир в Москве

Общественный омбудсмен Кулаков: налог на жилье в Москве вырастет на 10 процентов

В 2022 году сумма налога на квартиры в Москве увеличится на 10 процентов из-за повышения кадастровой стоимости недвижимости. Масштабы роста налоговой нагрузки раскрыл общественный омбудсмен по вопросам судебной экспертизы и кадастровой оценке Кирилл Кулаков. Его слова приводит РИА Новости

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По словам специалиста, в интернете размещен проект отчета ГБУ города Москвы по кадастровой оценке. До 19 октября текущего года к нему можно подать замечания. К концу ноября результаты кадастровой оценки 2021 года будут утверждены, с 1 января 2022-го они вступят в силу.

Кулаков сообщил, что в Москве по результатам переоценки недвижимости выросла кадастровая стоимость почти всех объектов. В некоторых сегментах стоимость жилья официально увеличилось на 30-50 процентов по сравнению с показателями за 2018 год. При этом владельцы жилой недвижимости могут не волноваться: по закону сумма налога на недвижимое имущество физлиц не может расти больше, чем на 10 процентов в год, подчеркнул эксперт.

Налог, рассчитанный по новой кадастровой стоимости, жители Москвы начнут платить начиная с 2022 года, заключил он.

Ранее стало известно, что Минфин усилит налоговую нагрузку для некоторых россиян. Речь идет, в частности, о гражданах, которые являются иностранными налоговыми резидентами и работают на российские компании. Их обяжут платить налог на доход физлиц в России.