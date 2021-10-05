Россиянам отсоветовали покупать дареные квартиры

Покупка квартиры, у которой основание собственности — дарственная, может быть рискованной. Все нюансы приобретения такого жилья эксперты перечислили «Аргументам и фактам».

По их словам, приобретение будет небезопасным, если квартира перешла в собственность продавца на основании мнимой или притворной сделки. Дарением, например, зачастую маскируют куплю-продажу, чтобы не платить налоги. Такая сделка может быть признана ничтожной, таким образом, новый владелец рискует потерять жилье.

Специалисты советуют обращать внимание на то, как и кому была подарена квартира. Если стороны договора дарения не родственники, если даритель — пожилой человек, то с большой долей вероятности это проблемный объект, его лучше не приобретать. Расторгнуть дарственную, например, могут родственники дарителя — если докажут, что он не осознавал своих действий.

Кроме того, не следует покупать квартиру, если она продается непосредственно после или спустя небольшое время после дарения. Относительно безопасны ситуации, когда даритель и одариваемый — родственники (например, внук и бабушка), указали эксперты. Также преимущество есть у объектов, договор дарения которых был заверен нотариусом.

Ранее стало известно, что один из самых распространенных приемов, используемых квартирными мошенниками в Москве, — это предоставление подложных документов в Росреестр. Эксперты ведомства рекомендуют владельцам недвижимости подавать заявления о невозможности проведения каких-либо учетно-регистрационных действий без личного участия.