Россиянам назвали способы избежать мошенничества с жильем

Есть несколько способов обезопасить себя от незаконных сделок с недвижимостью. Росреестр назвал простые действия, которые помогут гражданам избежать мошенничества. Об этом пишет «Российская газета».

В первую очередь, по мнению регистраторов, необходимо запретить заочные сделки с жильем. Для это нужно подать заявление в Росреестр о запрете проведения сделок без личного участия. Соответствующую запись внесут в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это поможет избежать ситуаций, когда квартира продается аферистами по фальшивой доверенности.

Кроме того, не стоит разрешать электронную регистрацию сделок, то есть куплю-продажу с использованием электронной подписи. В настоящее время оформлять сделки через интернет можно, если владелец предварительно письменно написал соответствующее заявление в Росреестр. Важно предоставить в ведомство актуальный адрес электронной почты — на него приходят уведомления от регистраторов.

Помимо прочего необходимо внимательно проверять документы, предоставляемые продавцом недвижимости. Речь идет прежде всего о бумагах, удостоверяющих право собственности на жилье. Также важна выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект. Кроме того, нужно проверять подлинность доверенности, если квартира продается посредником (это можно сделать на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты). Стоит также убедиться в том, что объект и его владелец не фигурируют в судебных спорах.

Ранее россиянам отсоветовали покупать дареные квартиры. Дарением зачастую маскируют куплю-продажу, чтобы не платить налоги. Такая сделка может быть признана ничтожной, таким образом, новый владелец рискует потерять жилье, предупредили эксперты.