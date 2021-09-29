Минфин усилит налоговую нагрузку для некоторых россиян

«Известия»: Минфин обяжет россиян за рубежом платить НДФЛ при работе на компанию в России

Некоторых россиян, которые являются иностранными налоговыми резидентами и работают на российскую компанию, обяжут платить налог на доход физлиц в России. Об этом пишут «Известия».

О соответствующей инициативе говорится в приложении к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». «Минфин планирует усилить налоговую нагрузку на некоторые группы физлиц», — отмечает издание.

Речь идет о россиянах, которые работают на российские компании на удаленке, но живут за рубежом. Эта категория будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а налоговая полиция получит доступ к данным Пенсионного фонда касательно выплат маткапитала. При этом Агентство по страхованию вкладов будет передавать налоговикам данные о выплаченных вкладчикам процентов.

Ранее сообщалось, что правительство России в законопроекте об изменениях в налогах для бизнеса откажется от пункта, увязывающего размер налога на прибыль и дивиденды компаний. Это следует из поручений, определенных по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).