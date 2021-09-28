Россиян и иностранцев захотели уравнять в налогах

Минфин захотел уравнять ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев, не являющихся налоговыми резидентами России, пишут «Ведомости».

Инициатива отражена в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике на 2022-24 годы. В документе речь идет об установлении размера НДФЛ на заработки «от трудовой деятельности» для нерезидентов на аналогичном с резидентами уровне.

При этом другие виды доходов, в том числе от инвестиций, не упоминаются. Впервые с подобной идеей ведомство выступало в 2019 году. В прошлом году был разработан соответствующий законопроект, однако он не прошел дальше стадии общественного обсуждения.

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Действующее законодательство предусматривает ставку НДФЛ 13 процентов для резидентов и 30 процентов для нерезидентов, независимо от вида и источника дохода. Если годовой доход резидента превышает пять миллионов рублей, разница облагается по ставке 15 процентов.

В случае, если доход получен за границей, в государстве, имеющем соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения (СИДН), ставка может быть снижена — до разницы между причитающейся плательщику в России и фактически уплаченной в стране получения дохода.

Чтобы получить статус налогового резидента в России, человеку необходимо находиться на ее территории не менее 183 дней в течение последнего года.

Опрошенные изданием экономисты отметили, что снижение ставки НДФЛ для нерезидентов может позитивно отразиться на деловом климате России и станет удобным для мобильных работников, регулярно выезжающих за границу и проводящих там значительную часть времени, а также для нанимающих их компаний.