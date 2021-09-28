Правительство России определилось с переменами в налогах для бизнеса

Правительство России в законопроекте об изменениях в налогах для бизнеса откажется от пункта, увязывающего размер налога на прибыль и дивиденды компаний. Это следует из поручений, определенных по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Решения опубликованы на сайте кабмина.

«Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов», — говорится в документе.

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Кроме того, как следует из поручений, правительство намерено поддержать согласованные Минфином и представителями бизнес-сообщества ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Речь идет об «апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых рудах, многокомпонентных комплексных рудах Красноярского края, содержащих медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы», а также коксующемся угле. Также правительство поддержит предложение об уровне адвалорной составляющей ставки НДПИ на железную руду в размере 4,8 процента и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7 процента.

23 сентября после переговоров власти и представители металлургической промышленности пришли к компромиссу по поводу повышения налогов. Глава РСПП Александр Шохин рассказал, что вопрос с дивидендами решили снять с повестки минимум до 2023 года. В ходе совещания глава Министерства финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство не может устраивать вывод дивидендов за рубеж. Ведомство считало правильным связывать налог на прибыль с объемом дивидендов. Повысить налог хотели для тех компаний, которые больше платили дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет.