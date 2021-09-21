Глава Минфина Сиуанов о повышении налога на прибыль: единицы компаний попадают под это

В Минфине раскрыли подробности о повышении налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям: эти меры могут затронуть разные сектора экономики, однако под действие новых норм попадут лишь единицы компаний. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его цитирует РИА Новости.

«Там единицы компаний попадают, понимаете, под это... По нашим оценкам, банковские структуры не подпадают», — сказал он.

По словам Силуанова, предложенный законопроект не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по отраслям или форме собственности. «Нет, никакой дифференциации нет, и здесь зависит просто от объема дивидендов к уровню капитала», — заверил министр.

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Он также пояснил, что меры касаются всех отраслей, так как существует единый подход к налогообложению. «И если мы будем выбирать — госсектор или частный сектор — то это уже будет противоречить Конституции», — добавил он.

20 сентября сообщалось, что правительство решило повысить российским металлургам сразу два налога. Помимо уплаты повышенного НДПИ, увеличенный налог на прибыль будут платить те компании, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям.

О планах правительства повысить НДПИ для металлургов стало известно в конце августа. В ответ они предложили поднять им налог на прибыль, чтобы продолжить инвестировать в сложные проекты с небольшим содержанием полезных ископаемых. В ходе переговоров в середине сентября Минфин также решил увеличить налог на прибыль. На фоне планов правительства акции российских металлургических компаний подешевели на несколько процентов.