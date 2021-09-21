Подсчитана прибыль госбюджета от налоговых изменений для металлургов

Повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для предприятий металлургической, угольной и химической промышленности будет ежегодно приносить в государственный бюджет до 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов.

По его словам, ведомство планирует повышение не только ставки НДПИ, но и налога на прибыль. По словам Силуанова, изменения должны «стимулировать предприятия оставлять больше денег в России, вкладывать в проекты, меньше выплачивать дивиденды». Отмечается, что эти правки сейчас обсуждаются с предприятиями.

«Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение», — добавил министр.

По его словам, изменения в систему налогообложения могут быть согласованы уже на этой неделе и коснутся не только сфер производства руды, коксующегося угля и удобрений, но и жидкой стали. При этом отмечается, что консенсуса по механизму повышения налоговой нагрузки с 2022 года между правительством и бизнесом пока не достигнуто.

Ранее сообщалось, что правительство решило повысить российским металлургам сразу два налога. Помимо уплаты повышенного НДПИ, увеличенный налог на прибыль будут платить те компании, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям.