У арендаторов жилья в Москве начали требовать справки о прививках от COVID-19

С начала 2021 года спрос на аренду жилья в Москве вырос почти на 60 процентов. Бум на рынке съемных квартир привел к появлению нового тренда, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам главы компании Екатерины Сивовой, собственники начали требовать у квартиросъемщиков справки о прививках от COVID-19. «Многие, действительно, таким образом заботятся о своем здоровье, о здоровье тех, кто снимает у них жилье, — отметила эксперт. — Это вполне обосновано, так как человек, который заболевает новой инфекцией, вынужденно садится на больничный и у него вполне могут возникнуть проблемы с оплатой жилья. Во-вторых, некоторые владельцы за счет этого хотели бы подчеркнуть эксклюзивность своего предложения».

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Специалист рекомендовала арендаторам обращать внимание на такую педантичность собственников: если владелец квартиры настолько щепетилен, что просит справку, то от него «стоит ожидать более частых проверок квартиры на предмет соблюдения правил проживания», пояснила Сивова.

В целом владелец жилья имеет право диктовать съемщикам любые условия, уточнила эксперт. «Это (запрос сертификата о вакцинации — прим. «Ленты.ру») можно сравнить с требованиями по национальности, по наличию животных и прочими», — заявила специалист.

Ранее стало известно, что объем предложения съемного жилья в Москве опустился до минимального уровня. Эксперты предполагают, что некоторые арендодатели решили воспользоваться значительным ростом цен на рынке купли-продажи и предложили свои объекты покупателям. Из-за этого свободных лотов стало намного меньше.