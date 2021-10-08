Предложение съемных квартир в Москве опустилось до минимума

«МИЭЛЬ»: количество запросов на найм жилья в Москве увеличилось на 56 процентов

В сентябре 2021-го количество запросов на найм жилья в Москве увеличилось на 56 процентов по сравнению с тем же периодом 2020-го, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, особенно резко возросло число запросов от нанимателей из регионов на поиск квартир стоимостью 50-100 тысяч рублей в месяц. Многие арендаторы, которые в прошлом году уехали из столицы из-за пандемии, сегодня вернулись обратно, констатируют эксперты.

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В настоящий момент объем предложения съемного жилья в Москве опустился до минимального уровня, указывают специалисты. Он предполагают, что некоторые арендодатели решили воспользоваться значительным ростом цен на рынке купли-продажи и предложили свои объекты покупателям. Из-за этого свободных лотов стало намного меньше.

По сравнению с августом 2021-го арендные ставки на однокомнатные квартиры в Москве выросли примерно на 3-5 процентов, ставки на двухкомнатные квартиры практически не изменились, а на трехкомнатные квартиры несколько опустились.

«Сезон на рынке аренды традиционно длится с конца июля и до середины октября, — поясняют риелторы. — Ставки до конца высокого сезона могут еще подрасти, но только в наиболее востребованных сегментах, например на однокомнатные квартиры».

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость аренды квартиры в Москве в сентябре достигла 25 тысяч рублей в месяц. Ставка резко выросла — еще в августе она равнялась 20 тысячам рублей.