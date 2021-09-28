Москвичи массово повысили ставки аренды квартир

Число просмотров объявлений о долгосрочной аренде жилья в Москве резко выросло в августе и начале осени. Возросший спрос на съемные квартиры позволил москвичам массово пересматривать ценники — ставки были повышены как минимум в четверти объявлений, размещенных в ЦИАН с 1 августа, сообщает РБК со ссылкой на данные базы.

Как отмечают аналитики, в сентябре 2021-го средняя ставка аренды жилья в столице впервые за последние полгода выросла по сравнению с предыдущим месяцем. Спрос на съемные квадрантные метры в Москве сейчас выше, чем до пандемии, что стимулирует собственников пересматривать цены.

По подсчетам ЦИАН, средний прирост ставки составил 18 процентов (8,2 тысячи рублей). Но примерно в 30 процентах объявлений хозяева, напротив, снизили ценники (в среднем на 9 процентов, или 5,4 тысячи рублей). Отчасти это объясняется тем, что ранее они сильно переоценили свое жилье.

Между тем в риелторской компании «МИЭЛЬ» сообщили, что спрос на съемные квартиры в столице уже вновь начал снижаться. Сезон на рынке аренды традиционно длится с конца июля и до середины октября, указывают специалисты.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость аренды квартиры в Москве в сентябре достигла 25 тысяч рублей в месяц. Ставка резко выросла — еще в августе она равнялась 20 тысячам рублей. Самая дешевая съемная квартира города расположена в районе Некрасовка (Юго-Восточный округ): это «однушка» на 14-м этаже 17-этажного панельного дома на 2-й Вольской улице.