Россияне массово повысили ставки аренды жилья

Спрос на российском рынке аренды жилья растет, а предложение сокращается, свидетельствуют данные портала «Мир квартир», имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». Из-за этого растут ставки — в третьем квартале 2021 года увеличилась стоимость на все типы съемных квартир.

По данным аналитиков, за июль-сентябрь текущего года съемные «однушки» и «двушки» подорожали в 57 из 70 крупнейших городов, «трешки» — в 42 муниципалитетах. Больше всего повысились ставки аренды квартир в Ставрополе: на 15-16 процентов (в зависимости от числа комнат). Также массово подняли цену арендодатели в Калининграде (на 13,5-15 процентов), Магнитогорске (11-16 процентов), Кирове (10-15,5 процента) и Воронеже (9-14 процентов).

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Сильнее всего снизились ставки в Новосибирске (на 3-8 процентов, в зависимости от числа комнат), Тольятти (минус 3,6-14 процентов), Кургане (4-4,7 процента), Новокузнецке (1,6-6 процентов) и Якутске (0,6-6 процентов).

В Москве подорожали все три типа квартир: «однушки» — на 6 процентов, «двушки» — на 3,6 процента, «трешки» — чуть более чем на 3 процента. В среднем аренда однокомнатных квартир в российских городах обходится в 14,9 тысячи рублей в месяц, «двушек» — в 19,9 тысячи, «трешек» — в 25,2 тысячи рублей/месяц.

«Арендаторы возвращаются в города, спрос увеличивается, и аренда квартир дорожает, — констатируют аналитики. — Медленнее всего растут ценники на многокомнатные квартиры, на которые спрос меньше».

Ранее стало известно, что число просмотров объявлений о долгосрочной аренде жилья в Москве резко выросло в августе и в начале осени. Возросший спрос на съемные квартиры позволил москвичам массово пересматривать ценники — ставки были повышены как минимум в четверти объявлений.