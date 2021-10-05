Аренда квартир резко подорожала в Санкт-Петербурге

«Яндекс.Недвижимость»: ставки аренды жилья в Петербурге выросли на треть с начала 2021-го

С начала 2021 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге выросла на 20-30 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Недвижимость».

По данным аналитиков, в среднем снять однокомнатную квартиру в городе можно за 23,9 тысячи рублей, двухкомнатную — за 40 тысяч рублей. За год «однушки» подорожали на 19,5 процента, «двушки» более резко — на треть. Ставка аренда для трехкомнатных лотов составляет 70 тысяч рублей (плюс 27 процентов к показателю 2020-го).

В прошлом году максимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге составила 135 тысяч рублей, «двушки» — 500 тысяч рублей. Самая дорогая «трешка» сдавалась по ставке 600 тысяч рублей, выяснили специалисты.

Ранее сообщалось, что ставки аренды жилья в Москве вернулись на допандемийный уровень. Таким образом, стоимость найма столичных квартир отыграла падение, произошедшее во время прошлогоднего локдауна. При этом наибольший рост стоимости аренды отмечается в современных домах, построенных после 2000 года.