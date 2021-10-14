Москве предрекли снижение спроса и цен на квартиры

«ИНКОМ-Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в Москве снизился на 40 процентов

На московском рынке вторичного жилья наблюдается снижение уровня активности. По показателям актуального спроса (количеству внесенных авансов за квартиры) нынешний сентябрь на 40 процентов отстал от прошлогоднего. В будущем — дальнейшее плавное снижение спроса и цен, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

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Эксперты полагают, что резкого падения цен на жилье в Москве не будет — стоимость квартир будет снижаться постепенно. На вторичном рынке продавцы — физические лица, поясняют в «ИНКОМ», и они, как правило, не готовы быстро урезать ценники. «Есть правило, по которому скорость роста и уменьшения цен на вторичное жилье различаются в десять раз, то есть цена увеличивается четыре месяца — быстро, а корректируется в течение четырех лет — медленно», — отмечают специалисты.

Стоимость жилья будет медленно приходить в соответствие с реальной экономической ситуацией, «дорожать оно уже точно не будет, это потолок», предрекают они.

Эксперты также составили рейтинг локаций старой Москвы, где за год зафиксирован самый высокий прирост усредненной стоимости вторичных квартир. Первое место в нем занял район Марфино, где жилье подорожало почти на 33 процента. На второй позиции — Покровское-Стрешнево (плюс 32,5 процента), на третьей — Донской район (плюс 31 процент).

Ранее аналитики швейцарского банка UBS опубликовали исследование, свидетельствующее о том, что квартиры в Москве переоценены. Но риска возникновения ценового пузыря на столичном рынке недвижимости нет, заключили они.