Россияне с ипотекой оказались противниками разводов

НАПКА: доля разводов среди ипотечных заемщиков в России не превышает 3-5 процентов

Доля разводов среди ипотечников в России заметно меньше, чем в среднем по стране, — она не превышает 3-5 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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Как выяснили аналитики, в браке находится примерно половина российских ипотечных заемщиков. На развод решаются 3-5 процентов — против 50 процентов в среднем по России. На текущий момент как минимум 45-75 тысяч ипотечиков оказались в разводе или в процессе его оформления.

Решение о расторжении брака негативно сказывается на платежной дисциплине ипотечников, отмечают эксперты. По информации НАПКА, на сегодняшний день дефолт по ипотеке допустили порядка 20 тысяч семей, из них 15-20 процентов — уже в разводе.

В «Первом коллекторском бюро» (ПКБ) агентству заявили, что ипотека чаще становится предметом спора между супругами, чем остальные виды кредитов. Они зачастую не могут разобраться, кто должен платить и кому в итоге достанется квартира. «В подобных ситуациях заемщиками управляют эмоции, которые также негативно отражаются на выплатах», — пояснили специалисты.

Ранее стало известно, что к осени 2021-го средний размер ипотечных кредитов в России достиг 3,21 миллиона рублей. Еще в июле он составлял 3,1 миллиона.