Россиянам раскрыли способ снизить ставку по ипотеке

Большой размер собственных средств у ипотечного заемщика позволяет банку минимизировать свои риски и выдать кредит на самых выгодных условиях, заявил «Коммерсанту» директор розничных продуктов «Дом.рф» Евгений Шитиков.

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«Это (наличие высокого первоначального взноса — прим. «Ленты.ру») дает возможность банку предоставить заемщику максимально выгодные условия», — заявил топ-менеджер. В качестве крупного первого взноса банкиры принимают объем средств, эквивалентный 30-50 процентам от стоимости квартиры и выше, отмечает издание. По словам Шитикова, заемщики с крупным первым взносом, как правило, дисциплинированнее обслуживают кредит, реже выходят в просрочки. Эту тенденцию изданию подтвердили в Альфа-банке и ВТБ.

Эксперт также раскрыл способ снизить ставку по уже выданной ипотеке. Снижение возможно, в частности, в рамках программ рефинансирования, «которые становятся актуальными при удачной макроэкономической конъюнктуре и общем снижении долгосрочных ставок в экономике», указал Шитиков.

В свою очередь коммерческий директор группы «А101» Анна Боим заявила, что размер первоначального взноса влияет лишь на сумму ежемесячного платежа: чем больше взнос, тем меньше тело кредита и меньше сумма, которую приходится вносить каждый месяц.

Ранее сообщалось, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу 2021 года увеличится до девяти процентов годовых. Таким образом, снижение стоимости ипотеки, произошедшее за период пандемии, будет полностью нивелировано, заявили аналитики.