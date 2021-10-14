В России предложили запустить новый тип дешевой ипотеки

Банк ВТБ готов участвовать в разработке федеральной программы экоипотеки, фиксированные льготные ставки по этому кредитному продукту должны составить 4-5 процентов. Об этом в ходе первого конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция» заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников. Материалы выступления есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По словам Печатникова, в ВТБ прогнозируют рост популярности этого нового типа дешевой ипотеки в России в ближайшие годы, «поскольку принципы осознанного потребления становятся определяющими для все большего числа людей». Банк уже начал выдавать кредиты на жилье с высоким классом энергоэффективности, но необходимо заинтересовать этим продуктом клиентов всех крупнейших ипотечных игроков, подчеркнул банкир.

«Поэтому считаем, что в России в перспективе ближайших лет должна быть запущена единая государственная программа экоипотеки с льготной кредитной ставкой на уровне 4-5 процентов — в зависимости от текущей макроэкономической ситуации», — предложил Печатников.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заявляла, что регулятор и правительство вместе прорабатывают возможность запуска в России новой, зеленой ипотеки — кредитов на покупку квартир и домов, соответствующих критериям экологичного жилья. Для развития и предложения этого типа ипотеки нужно строить экологичные дома, указала Юдаева. В ЦБ полагают, что спрос на зеленую ипотеку в первую очередь возникнет со стороны молодежи.